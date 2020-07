Straßen in Böbingen sollen besser werden

Die Gemeinde Böbingen verbessert ihre Straßen und gibt dafür bis zum Jahr 2022 insgesamt rund 756 000 Euro aus. Derzeit werden innerorts rund 23500 Quadratmeter Straßenfläche versiegelt und mit Bitumen und Splitt versehen, der noch ein paar Tage lang Staub und Rollsplitt hinterlassen kann.

„Mit dieser Oberflächenbehandlung haben wir außerorts bereits gute Erfahrungen gemacht“, sagt Bürgermeister Jürgen Stempfle und kündigt weitere Straßeninstandsetzungsmaßnahmen an. So sollen die Bankette der Gemeindeverbindungssstraßen nach Buch, Schönhardt und Brackwang gerichtet werden, was Kosten in Höhe von rundEuro verursacht. Außerdem sind ein paar Trinkwasserhausanschlüsse neu zu machen, wo sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Dafür sind rundEuro geplant, ergibt mit den rundEuro für die Oberflächenbehandlung zusammen rund eine Dreiviertelmillion Euro.

