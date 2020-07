Mehrere kleine Brände gelegt

Mehrere kleine Brände legte ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen auf dem Schulhof der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße.

Dienstag, 07. Juli 2020

Heinz Strohmaier

20 Sekunden Lesedauer



200

0

71

71

35

80

Unter anderem wurden zwei Mülleimer auf dem Pausenhof, sowie ein Bremskeil, mehrere Plastikflaschen und Kartonagen in der Nähe eines Imbisswagens angezündet. Der Schaden am Imbisswagen beläuft sich auf etwaEuro, an den beiden Mülleimern entstand kein Sachschaden. Hinweise hinsichtlich Personen, die sich am Wochenende dort aufgehalten haben, bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



325 Aufrufe

82 Wörter

1 Stunde Online