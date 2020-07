Neuer Vorsitzender der CDU-​Kreistagsfraktion

Foto: rz

Dr. Gunter Bühler ist neuer Vorsitzender der CDU-​Kreistagsfraktion. Er löst Dr. Joachim Bläse ab, den der Kreistag bekanntlich in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit zum neuen Landrat des Ostalbkreises und Nachfolger von Klaus Pavel gewählt hat.

Dienstag, 07. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Bühler ist seitJahren Bopfinger Bürgermeister und hat seit elf Jahren Sitz und Stimme im Kreistag. Bisher war er erster stellvertretender Vorsitzender der-​köpfigen CDU-​Kreistagsfraktion. In diese Position rückt nun Christoph Konle (Rainau) nach, der in Personalunion Geschäftsführer der Fraktion bleibt. Zweiter stellvertretender Vorsitzender bleibt Georg Ruf (Abtsgmünd), dritter Stellvertreter Wolfgang Steidle (Aalen). Als vierte Stellvertreterin zieht Daniela Dinser (Schwäbisch Gmünd) in den geschäftsführenden Fraktionsvorstand ein, dem künftig auch die Mutlanger Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und ihre Lauchheimer Kollegin Andrea Schnele angehören.

