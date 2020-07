Polizei informiert online und am Telefon über Einbruchschutz

Corona hat es Einbrechern nicht einfach gemacht. Allerdings konnte auch die Polizei einige geplante Vorträge nicht halten. Deshalb gibt es eine Themenwoche, bei der online zum Thema Einbruchschutz informiert werden soll.

Dienstag, 07. Juli 2020

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



19

10

16

7

Am Dienstagabend abUhr bietet die Polizei Aalen via Facebook Live-​Stream einen Fachvortrag zum Thema an. User können während des Vortrags und auch im Anschluss über das soziale Netzwerk Fragen an die Polizei stellen. Unter www​.face​book​.com/​P​o​l​i​z​e​i​Aalen ist die Polizei Aalen auf Facebook erreichbar. Am Mittwoch vonUhr bisUhr sind die Telefone der Beratungsstellen und der Facebook-​Chat durchgehend besetzt. Über das Thema Einbruch und Einbruchschutz berichtet Reiner Klotzbücher, Polizeioberkommissar in Schwäbisch Gmünd und in der Prävention tätig, am. Juli in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



125 Aufrufe

118 Wörter

35 Minuten Online