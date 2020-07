Wechsel in der Führung: Sascha Krines verlässt Schleich

Der Spielwarenhersteller Schleich hat Anfang Mai Alison Jones zur Chief Operating Officer (COO) berufen. Zum 1 . Juni übernimmt zudem Daniel Rupp die Position des Chief Financial Officer (CFO). Sascha Krines, bislang COO und CFO, verlässt das Unternehmen.

Alison Jones ist neue Chief Operating Officer (COO) der Schleich GmbH. Die gebürtige Kanadierin hat nach dem Studium des International Business Strategy and Operations an der University of Calgary in sieben Ländern in Amerika, Europa und Asien gearbeitet und beginnt jetzt bei der Schleich GmbH. Jones war zuvor bei GE Healthcare und Philips tätig und hat dort zuletzt als Vice President of Strategic Sourcing Alliances die End-​to-​End (EE)-Digitalisierung des Unternehmens geprägt. Dabei lag der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Sicherung des Umsatzwachstums mithilfe von messbaren Key Performance Indicators (KPI).„Gemeinsam werden wir an der EE-​Wertschöpfungskette unserer aktuellen Produkte sowie an der Entwicklung der Lieferketten für neue Produkte und Märkte arbeiten. Dabei wird auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen”, sagt Jones.

