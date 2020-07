Ausbau der Bundesstraße 29 geht im Oktober weiter

Voraussichtlich im Oktober beginnt der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 29 zwischen Aalen und Essingen. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart auf Anfrage mitgeteilt.

Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten und soll nach den aktuellen Planungen Endeabgeschlossen sein. Die genehmigten Baukosten für die Gesamtmaßnahme, teilt die Behörde weiter mit, betragen rundMillionen Euro. Für den ersten Bauabschnitt (Bundesstraßezwischen Gärtnerei Welzel und Bahnhof Essingen, mit den Landesstraßenund) wird mit Kosten in Höhe von rundMillionen Euro gerechnet. Details zum Verlauf der Baumaßnahmen stehen am. Juli in der Rems-​Zeitung.

