Erdbeer-​Verkaufsbude angezündet

Symbol-​Foto: gbr

Auf einem Parkplatz an der K 3268 wurde am Mittwochmorgen gegen 4 . 20 Uhr ein dort aufgestellter Erdbeerverkaufsstand von Unbekannten in Brand gesetzt. Dieser brannte vollständig nieder. Dadurch wurde auch ein dahinter befindliche mobile Toilette in Mitleidenschaft gezogen.

Mittwoch, 08. Juli 2020

Gerold Bauer

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften Mann im Einsatz. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet unter Telefon/​um Zeugenhinweise, insbesondere auf Personen oder Fahrzeuge, die sich zum Zeitpunkt des Brandes dort aufgehalten haben.

