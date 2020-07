Griesbeck und Beermann verlassen FCH

Nach den Relegationsspielen gegen Werder Bremen sind beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim die Verträge von Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck ( 29 ) und Innenverteidiger Timo Beermann ( 29 ) ausgelaufen. Beide Spieler verlängern ihre Arbeitspapiere nicht und verlassen den FCH: Sebastian Griesbeck wechselt zum 1 . FC Union Berlin in die Bundesliga, Timo Beermann kehrt zum Zweitligisten VfL Osnabrück zurück.

„Der Abschied von Sebastian Griesbeck fällt uns natürlich nicht leicht“, sagt Holger Sanwald. „Er war über Jahre hinweg absoluter Leistungsträger, Führungsspieler und Identifikationsfigur. Auch in dieser Saison hatte er am Erfolg auf und neben dem Platz wieder einen maßgeblichen Anteil. Sinnbildlich dafür war, wie er sich nach seiner Knieverletzung vor der Winterpause nach kurzer Zeit wieder zurück ins Team gekämpft hat. Wir danken ‚Griese‘ für seine Leistungen sowie seinen bedingungslosen Einsatz für den FCH“, so der FCH-​Vorstandsvorsitzende weiter.Sebastian Griesbeck ergänzt: „Ich danke dem FCH und seinen Fans für sieben unvergessliche Jahre, die mich sportlich wie menschlich sehr geprägt haben. In dieser Zeit haben wir unglaublich viel erreicht. Dennoch möchte ich nach dieser langen Zeit in Heidenheim nun in Berlin noch einmal einen neuen Schritt in meiner Karriere wagen. Der FCH wird für mich als Spieler aus der Region, der hier die Chance bekommen hat, im Profifußball Fuß zu fassen, immer eine Herzensangelegenheit bleiben.“Der in Ulm aufgewachsene Sebastian Griesbeck wechselte im Sommeraus der Regionalliga vom SSV Ulmzum FCH in die. Liga. Mit dem FCH stieg „Griese“ ein Jahr später in die. Bundesliga auf. Zudem zog er mit den Rot-​Blau-​Weißen zweimal ins DFB-​Pokalviertelfinale ein und gewannden WFV-​Pokal. Der-​Jährige absolvierte für den FCH in sieben Jahren in der Bundesliga-​Relegation, der. Bundesliga, der. Liga und dem DFB-​PokalPflichtspiele. Dabei erzielte er elf Treffer und gabTorvorlagen. In der aktuellen Spielzeit stand GriesbeckMal für den FCH in Pflichtspielen auf dem Platz (zwei Tore, eine Vorlage). Außerdem war er Vizekapitän.Holger Sanwald über den Abgang von Timo Beermann: „Genau wie Sebastian Griesbeck wird auch Timo Beermann eine sportliche und persönliche Lücke bei uns hinterlassen, die es für uns zu schließen gilt. Nach seinem Wechsel vor sieben Jahren von Osnabrück zu uns hat er sich damals in der Vorbereitung direkt einen Kreuzbandriss zugezogen. Aber er hat sich zurückgekämpft und wir konnten nach unserem Aufstieg in der. Bundesliga immer auf ‚Eule‘ als Leistungsträger zählen. Auch in dieser Saison hat er sich stets absolut vorbildlich und professionell verhalten – auch wenn er mal weniger Spielzeit bekam. Seit März gehörte er wieder zum Stammpersonal. Damit war er mit ein Garant für unsere stabile Defensive.“Timo Beermann fügt hinzu: „Der FCH und Heidenheim sind für mich als Norddeutscher in den vergangenen sieben Jahren zu meiner beruflichen und privaten Heimat geworden. Die Entwicklung des FCH ist absolut bemerkenswert und ist auch noch lange nicht zu Ende. Ich bin dankbar, dass ich lange Zeit ein Teil dieser Entwicklung sein durfte und wünsche dem FCH, den Verantwortlichen und den Fans alles Gute. Für mich beginnt nun ein neues spannendes Kapitel, das mich nach sieben tollen Jahren in Heidenheim wieder zu meinem Heimatverein bringt.“In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte BeermannPflichtspiele für den FCH, der-​jährige Linksfuß gab eine Vorlage. In sieben Jahren lief er in der Bundesliga-​Relegation, der. Bundesliga, der. Liga und dem DFB-​PokalMal für den FCH auf (sechs Tore, vier Assists). Bereits vor seinem Wechsel zum FCHspielte er vier Jahre lang beim damaligen Drittligisten VfL Osnabrück.

