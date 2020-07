Landrat Klaus Pavel bekommt das Bundesverdienstkreuz

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobt Klaus Pavel. Er habe sich nicht nur um den Ostalbkreis, sondern auch um Baden-​Württemberg überaus verdient gemacht.

Mittwoch, 08. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

Klaus Pavel übernahm 1996 das Amt des Landrates für den Ostalbkreis. Seine Amtszeit war geprägt durch viele Herausforderungen, wie die hohe Arbeitslosigkeit auf der Ostalb zu Beginn von Pavels Amtszeit, die Energiewende oder auch die Unwetterkatastrophe auf der Ostalb im Jahr 2016 . „Der Ostalbkreis heute und der Ostalbkreis in den 90 er Jahren – da liegen in vielen Bereichen Welten dazwischen. Viel hat sich getan, auch mit Unterstützung des Landes. Aber, dass diese so positive Entwicklung auch und gerade der Verdienst von Landrat Pavel ist, daran gibt es keinen Zweifel“, betonte der Ministerpräsident.

„Es gibt in Baden-​Württemberg wohl nur wenige Landräte, die ein so hohes Ansehen genießen wie Sie, lieber Herr Pavel“, würdigte Ministerpräsident Kretschmann den scheidenden Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, bei der Aushändigung des Bundesverdienstkreuzes am Mittwoch (. Juli) in Stuttgart. „Durch Arbeit, Bürgernähe, Gestaltungswille und – das wird von allen bestätigt – ein hohes Maß an Humanität, Verlässlichkeit und Integrität hat sich Landrat Pavel im Laufe seiner Amtszeit als Landrat verdient gemacht“, so Kretschmann weiter.

