Planungsgespräch zur Nordumfahrung in Heubach

Die Gestaltungsmaßnahmen in der Gmünder Straße in Heubach haben zwar zu einer gewissen Verkehrsberuhigung geführt. Aber die große Zahl an Autos und Lkw, die durch diesen Teil der Stadt rollen, kann auch durch Kreisverkehre, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Verkehrsinseln und Fahrradschutzstreifen nicht einfach weggezaubert werden. Deshalb wird eine Verlagerung auf eine Nordumfahrung geplant.

Mittwoch, 08. Juli 2020

Edda Eschelbach

Das Land Baden-​Württemberg und die Stadt Heubach haben die Vorplanung für die Nordumfahrung nun abgeschlossen. Um mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die Planung und die weiteren Schritte ins Gespräch zu kommen, lädt die Stadt Heubach am Donnerstag,. Juli, umUhr zu einem „Planungsgespräch“ in die Stadthalle ein.

