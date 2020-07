Schorndorfer Investor stellt Bauprojekt am Salvator mit Schaugerüst vor

Foto: Atilla Caliskan

Die neue Wohnanlage am Salvator ist Stadtgespräch. Nun soll ein Lehrgerüst einen ersten Eindruck des Baus vermitteln. Vertreter der Stadt, der Fraktionen, der Kirche und der Salvatorfreunde haben sich ein Bild davon gemacht.

Mittwoch, 08. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

43 Sekunden Lesedauer



40

9

Die einen fürchten die Baumfällarbeiten, die anderen fragen nach einer bezahlbaren Wohnung. Das Bauprojekt des Schorndorfer Investors Gerald Feig wird in Schwäbisch Gmünd stark diskutiert. Unterm Salvator sollenWohnungen entstehen. Schafft der Investor es, den Salvator-​Geist dabei zu bewahren? Einen ersten Eindruck soll das Lehrgerüst vermitteln, dass Feig auf ausdrücklichen Wunsch der Salvatorfreunde aufstellen lies. Zu dessen Fertigstellung waren am Mittwoch Vertreter der Stadtverwaltung, der Münster-​Kirchengemeinde, der Salvatorfreunde und aller Fraktionen eingeladen. Fast alle hatten das Angebot angenommen.Vom Salvatorweg aus zu sehen war das Dach eines Gebäudes, dessen Kante rot markiert ist. „Keine Sorge, die Kante wird nicht rot“, beruhigte Feig die Anwesenden. Das Dach soll begrünt werden und sich in das Gesamtbild einpassen. Die Architekte Claus Stammler und Felix Stammler aus Schorndorf stellten die Pläne vor.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



448 Aufrufe

174 Wörter

1 Stunde Online