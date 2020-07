Bürgermeister für den Frieden in GD, Mutlangen, Abtsgmünd und Waldstetten

Fotos: edk, gvm, gva und gvw

Der 8 . Juli steht in vielen Rathäusern im Zeichen des Friedens. Als Mitglieder der internationalen Bewegung „Mayors for Peace“ unterstreichen dabei die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit dem Hissen einer besonderen Flagge, dass sie sich Sorgen machen wegen der Bedrohung durch atomar bestückte Waffen in vielen Ländern.

Donnerstag, 09. Juli 2020

Gerold Bauer

44 Sekunden Lesedauer



Oberbürgermeister Richard Arnold und Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk hissten gemeinsam als „Bürgermeister für den Frieden“ in Kooperation mit der Friedenswerkstatt Mutlangen vor dem Rathaus in Schwäbisch Gmünd die Flagge des weltweiten Bündnisses der „Mayors for Peace“. Dieser Flaggentag macht sichtbar, dass man sich in über 7000 Rathäusern weltweit für eine friedliche und atomwaffenfreie Welt einsetzt.

Eine besondere Bedeutung hat die Feier in Mutlangen, wo einst die Pershing-​II-​Raketen stationiert waren und wo in den 80 er-​Jahren international beachtete Demonstrationen gegen Atomwaffen stattfanden. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein ließ keinen Zweifel daran, dass man nicht durch mehr und effektivere Waffen Frieden schafft, sondern durch Abrüstung und Verträge, die eingehalten werden. Die Bürgermeister von Abtsgmünd und Waldstetten hissten ebenfalls die Flagge.





Was die Redner konkret forderten und kritisierten, steht am 9 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



143 Aufrufe

176 Wörter

37 Minuten Online