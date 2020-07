Festival in Iggingen ist mit „fuenf“ gestartet

Fotos: mia

Applaudieren via App: Das war der Festival-​Auftakt in Iggingen. Bis Samstag geht das Programm des Musikvereins.

Donnerstag, 09. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

29 Sekunden Lesedauer



20

12

20

30

50

Am Donnerstag spielen „Die Füenf“ den fetzigen Auftakt des „Auto-​Quarantöne-​Festivals“ in Iggingen. Am Freitag soll umUhr der „Witz vom Olli – voll auf dieim Autokino“ folgen und dann am Samstagabend abUhr die Innsbrucker Böhmischen – besondere Live-​Blasmusikmomente. Zu beiden Events gibt es auch eine Abendkasse. Und damit sich die Besucher nicht zu nahe kommen, kann und darf man das alles vom eigenen Auto aus erleben. Die Ticketpreise bewegen sich zwischenundEuro pro Auto und gelten für zwei Personen. Geklatscht wird über eine App, den Ton hören die Zuschauer dann über ihre Radios.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



112 Aufrufe

117 Wörter

28 Minuten Online