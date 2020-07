Frau mit Kapuzenpulli: Trick mit 50 -​Euro-​Schein

Ein Schaden von 48 Euro entstand in einer Apotheke in Schwäbisch Gmünd in der Möhlerstraße am Montagnachmittag gegen 14 Uhr. Eine bislang unbekannte Täterin wollte Waren im Wert von wenigen Euro an der Kasse bezahlen und verwendete dazu zunächst einen 50 -​Euro-​Schein.

Donnerstag, 09. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Dann wollte sie doch mit Kleingeld bezahlen. Als die Mitarbeiterin der Apotheke durch das Zählen des Münzgeldes abgelenkt war, steckte die Diebin den-​Euro-​Schein unbemerkt wieder ein. Später stellte die Mitarbeiterin das Fehlen des Geldes fest. Die Diebin wird als eine etwa-​jährige Frau mit längeren, glatten, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Sie soll zwischencm groß sein und eine kräftige Statur haben. Sie trug einen grauen Kapuzenpulli und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Weitere Hinweise werden unter/​beim Polizeirevier Gmünd erbeten.

