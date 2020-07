Gmünder Herzlichkeit: Der AGV 1940 feiert am Donnerstagabend sein 80er-​Fest

Gmünder Herzlichkeit: Der AGV 1940 feiert am Donnerstagabend sein 80 er-​Fest

Fotos: Heino Schütte

Der Gmünder Altersgneossenverein 1940 trifft sich am Donnerstagabend, um sein 80 er-​Fest zu feiern. Den Auftakt bildete am frühen Abend das gemeinsame und traditionelle Alois-​Singen unterm Johannisturm. Herzliche Stimmung breitete sich auf dem Marktplatz aus.

Donnerstag, 09. Juli 2020

Heino Schütte

29 Sekunden Lesedauer



80

Auch die anderen Vereine der diesjährigen Altersjubilare hatten sich an den vergangenen Samstagen bereits jeweils zu einem bescheidenen Miteinander getroffen, um Corona zum Trotz zumindest auf ein „Mini-​Feschtle“ nicht zu verzichten. Relativ groß war die Schar auch der Gratulanten, sich sich nun ausnahmsweise am Donnerstag traf, um den Achtzigern alles Gute und viel Gesundheit zu wünschen. Anschließend traf man sich zu einem gemeinsamen Abendessen. Auch ein Kirchgang wird noch folgen. Mehr über das außergewöhnlicheer-​Fest am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



370 Aufrufe

116 Wörter

2 Stunden Online