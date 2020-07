Gmünder Taxibranche sieht langsam wieder Land

„Wir haben eine harte Zeit hinter uns“, beschreibt der Geschäftsführer der Gmünder Taxizentrale, Herrmann Brenner, die Situation der Taxiunternehmer in Gmünd seit dem Lockdown. Die Büroleiterin der Taxizentrale, Bettina Fifka, ergänzt: „So langsam geht es mit den Lockerungen wieder aufwärts.“

Donnerstag, 09. Juli 2020

Die Taxizentrale ist eine GmbH mit insgesamtGesellschaftern,Fahrerinnen und Fahrern undFahrzeugen. „Wir haben das Glück, dass wir in Gmünd eine starke Gemeinschaft sind“, so Brenner. Der Zusammenhalt sei toll und alle hätten Kampfwillen gezeigt. Aktuell könne er noch sagen, dass alle Unternehmer überlebt haben. Aber endgültig könne man das erst zum Ende des Jahres wissen, erklärt Fifka. Wie die Gmünder Taxifahrer und –fahrerinnen sich und ihre Fahrgäste vor einer Ansteckung schützen, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

