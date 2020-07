Nachtwallfahrt auf dem Hohenrechberg

Fotos: Gerhard Nesper

Auch in diesem Jahr finden von Mai bis Oktober am 8 . eines Monats die traditionellen Nachtwallfahrten zum Gnadenbild der Schönen Maria auf dem Hohenrechberg statt.

Donnerstag, 09. Juli 2020

Gerhard Nesper

39 Sekunden Lesedauer



19

30

So auch am Mittwoch, wo sich zahlreiche Gläubige unter Einhaltung der Corona-​bedingten Sicherheitsvorkehrungen umUhr zum Rosenkranz und dem anschließenden dritten Nachtwallfahrtsgottesdienst auf dem Gelände vor der Wallfahrts– und Pfarrkirche St. Maria eingefunden hatten, um den Akku der Seele ein wenig aufzuladen. Denn jede Nachtwallfahrt ist eine gute Gelegenheit, den Ballast des Lebens zur Muttergottes zu tragen und um ihre Fürsprache in allen Anliegen zu bitten. Die Idee brachte Pfarrer Dr. Horst Walter von seiner Studienzeit aus Innsbruck mit. In Tirol gibt es bei verschiedenen Wallfahrtskirchen in den Bergen, wie z.B. in Maria Waldrast und in Maria Locherboden, Nachtwallfahrten, die immer monatlich an bestimmten für den jeweiligen Ort wichtigen Tagen stattfinden. Was Pfarrer Dr. Walter in seiner Predigt sagte und wie die Lichterprozession ablief steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Rechberg ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



93 Aufrufe

156 Wörter

34 Minuten Online