Überladener Transporter: Baumstamm gegen Brücke

Die Polizei Heubach führt Ermittlungen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagvormittag ereignete und glücklicherweise glimpflich endete. Der Fahrer eines Langholzsattelzugs befuhr gegen 10 . 25 Uhr die Hauptstraße in Richtung Remsstraße. Weil der Transporter über die zulässige Höhe beladen war, stieß ein Holzstamm an einer Unterführung gegen die Brücke und fiel auf die Straße.

Donnerstag, 09. Juli 2020

Der Lkw-​Fahrer bemerkte offenbar den Vorfall nicht und führ weiter. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der-​jährige Lkw-​Fahrer konnte später von der Polizei insbesondere auch durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen diverser verkehrsrechtlicher Vorschriften und Unfallflucht. Nach ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Vorfall ein Sachschaden in Höhe von rundEuro. Unfallzeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den verlorenen Baumstamm, der über vier Meter lang gewesen ist, gefährdet wurden, sich bei der Polizei Heubach unter Tel./​zu melden.

