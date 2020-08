62-​Jähriger erlitt tödliche Brandverletzungen

Am Samstag gegen 08 : 20 Uhr kam es auf einem Gartengrundstück am Ortseingang von Schornbach, aus Richtung Schorndorf kommend, zum Vollbrand einer Gartenhütte. Als die ersten Rettungskraefte vor Ort eintrafen, stand die etwa 4 m mal 8 m große Hütte vollständig in Flammen und ein 62 -​Jähriger lag mit schweren Brandverletzungen davor.