Amazon im Benzfeld: Das sagen die Fraktionen

Vor zwei Wochen fuhr eine Delegation gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold nach Pforzheim, um sich im dortigen Amazon-​Logistikzentrum eingehend zu informieren. Mittlerweile wurde das Thema in den Fraktionen diskutiert. Die RZ hat die Fraktionsvorsitzenden befragt, wie die jeweiligen Parteien nun zur Amazon-​Ansiedlung in Gmünd stehen.

Samstag, 01. August 2020

Edda Eschelbach

Die Rems-​Zeitung hat die Fraktionsvorsitzenden um Stellungnahme zu folgenden Fragen gebeten: Hat sich an der bisherigen Sichtweise etwas verändert? Wie steht die Fraktion zu einer neuerlichen Diskussion im Gemeinderat? Welche Voraussetzungen bzw. Bedingungen würde die Fraktion an eine Zustimmung knüpfen? Welche positiven und negativen Aspekte sehen Sie darin, das Amazon-​Verteilzentrum in Hussenhofen zu realisieren? Ob und wie die jeweiligen Fraktionen ihren Standpunkt von Dezemberverändert haben, erklären die Fraktionsvorsitzenden am. August in der Rems-​Zeitung.

