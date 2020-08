Bezirkspokalfinale: SGB gegen TSG II

Foto: Siedler

Während die SG Bettringen auf ihren nächsten Pokalsieg nach 2016 hofft, möchte die TSG Hofherrnweiler II ihren dritten Finaleinzug in Folge mit einem ersehnten Erfolg im Endspiel krönen. Das Duell der beiden Bezirksligisten um den Bezirkspokalsieg der Saison 2019 /​ 20 steigt am Sonntag, 15 Uhr, in Bopfingen. Zuschauer müssen sich vorab bei den beteiligten Vereinen anmelden – es gibt keine Tageskasse.

Samstag, 01. August 2020

Alex Vogt

59 Sekunden Lesedauer



4

0

7

0





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1 . August.



Eine Halbzeit lang hat sich die SG Bettringen am Mittwoch beim A-​Ligisten TV Bopfingen schwer getan, sich letztlich dann aber doch noch deutlich mitdurchsetzen können. „Im Laufe der Spielzeit, speziell in der zweiten Halbzeit, waren wir klar die bessere Mannschaft und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, blickt SGB-​Trainer Bernd Maier zurück.Dass das Finale nun in Bopfingen und nicht wie geplant auf dem heimischen Rasen in Bettringen stattfindet, sei natürlich schade. „Aber es ist sonst ja auch so, dass dieses Spiel auf neutralem Platz ausgetragen wird. Immerhin kennen wir den Platz in Bopfingen jetzt schon einmal.“Der TSG Hofherrnweiler II attestiert Maier eine spielstarke Mannschaft mit spielerischer Qualität, die sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. „Das spricht für sich“, kommentiert der Bettringer Trainer den dritten Einzug in das Bezirkspokalfinale in Folge der TSG II. Nicht zuletzt dasdes Finalgegners am Mittwoch in Spraitbach sei ein Indiz dafür, „dass das am Sonntag eine richtig harte Nuss wird“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



181 Aufrufe

238 Wörter

2 Stunden Online