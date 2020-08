Wochenende: Jugend von heute

Ein heißes Wochenende steht uns bevor — rein klimatechnisch. Ansonsten: Bleiben Sie cool, nehmen Sie Ihre Rems-​Zeitung in die Hand und blättern Sie auf den zusätzlichen Seiten der Wochenende-​Beilage. Das Thema: Die Jugend von heute.

Samstag, 01. August 2020

Heinz Strohmaier

32 Sekunden Lesedauer



Sie brezeln sich für Tanzbälle auf, sorgen sich um die Gesundheit, den Planeten und die Work-​Life-​Balance und heiraten am liebsten in Weiß: Was ist nur mit unseren Jugendlichen los? Nicht viel, sagen die Soziologen. Und das hat gute Gründe.



Rebellion war gestern. Der Nachwuchs von heute gefällt sich meist als brav und bieder. Aber was steckt dahinter?

