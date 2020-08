Alfdorf beschließt Haushalt, vertagt aber Beschluss über neue Kindergarten-​Heizung

Es ging nicht etwa um große Summen, sondern mehr ums Prinzip, als der Alfdorfer Gemeinderat am Montagabend sein Ja zu einem Zuschuss für den Einbau einer neuen Heizung im katholischen Kindergarten St. Martin verweigerte. In Sachen Haushalt 2020 wurde hingegen nicht mehr lange gefackelt, sondern einstimmig der Etat-​Entwurf zum Beschluss erhoben.

Montag, 10. August 2020

Gerold Bauer

Ursache der beabsichtigten Investition im Kindergarten war vor kurzem eine Verpuffung. Angesichts des Alters der Anlage von mehr als 20 Jahren hat man seitens des Kirchengemeinderats allerdings darüber nachgedacht, ob man sich das Geld für eine kurzfristige Behebung der Mängel nicht sparen und lieber gleich eine zeitgemäße Gasheizung plus Solarkollektoren installieren sollte. Es lag auch schon das Angebot einer Firma vor, aber seitens des Gemeinderats wurde klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man – ungeachtet der Einhaltung des Kindergartenvertrags – nicht gewillt sei, eine solche Investition einfach durchzuwinken.







