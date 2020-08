Gedenkstunde für die Opfer von Hiroshima und Nagasaki

Fotos: esc

Vor 75 Jahren fand am 6 . August der Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima statt. Nur drei Tage später wurde eine zweite Atombombe über der Stadt Nagasaki abgeworfen. Abertausende Menschen starben – viele binnen Sekunden, Tausende in den Folgejahren an den schwerwiegenden Auswirkungen. Die Pressehütte Mutlangen initiierte am Sonntagabend eine Gedenkstunde an die Opfer dieser atomaren Katastrophen.

Montag, 10. August 2020

Edda Eschelbach

38 Sekunden Lesedauer



1945

10

Es waren natürlich nicht mehr so viele Menschen der Einladung gefolgt, wie zu Zeiten, als in Mutlangen noch gegen die Stationierung von Atomwaffen demonstriert wurde. Doch die Vorsitzende der Pressehütte Mutlangen, Silvia Bopp, konnte zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen von Institutionen und Organisationen, darunter der Arbeitskreis Asyl, der Kirchengemeinderat und auch der Gmünder Gemeinde Milli Görüs und andere, zum Festakt begrüßen, der an die zahllosen Toten der beiden Atombombenabwürfe in Japanerinnerte. Auszüge aus den Reden von Dr Helmut Zehender, Roland Blach, Pfarrer Michael Holl und Mario Beck sind am. August in der Rems-​Zeitung zu lesen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

155 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb