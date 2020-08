Laubbläser geriet auf der Ladefläche des Klein-​Lkw in Brand

Um 14 Uhr geriet in Böbingen auf der offenen Ladefläche eines Kleintransporters – ein so genannter „Pickup“ – aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache ein benzinbetriebener Laubbläser in Brand.

Montag, 10. August 2020

Gerold Bauer

Es wird allerdings ein technischer Defekt vermutete. Die Feuerwehr konnte zwar den Brand löschen, aber nicht mehr verhindern, dass durch die Flammen und die Hitze ein größerer Sachschaden entstand. Die Polizei spricht von einer Größenordnung vonEuro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

