Das Team vom Bauhof: Rund um die Uhr bei jedem Unwetter sofort präsent

Für Dienstag und die kommenden Tage ist für unsere Region wieder die Gefahr von schweren Gewittern vorhergesagt. Wo sie sich oft sehr punktuell entladen, ist Prinzip Zufall. Die Mitarbeiter des Baubetriebsamts überlassen jedoch nichts diesem Zufall: Bei jedem Starkregen sind sie vorsorglich sofort im Einsatz, um die Stadt vor Hochwasserschäden zu schützen.

Dienstag, 11. August 2020

Heino Schütte

42 Sekunden Lesedauer







So war das auch kürzlich zu beobachten, als sich innerhalb von wenigen Minuten der Himmel über Gmünd verfinsterte und seine Schleusen öffnete. Der Regen prasselte noch kräftig, da waren auch schon überall in der Stadt die Mitarbeiter des Baubetriebsamts zu sehen. Teils total durchnässt, kontrollierten sie alle neuralgischen Punkte, um frühzeitig Hochwassergefahren bekämpfen zu können. In Rekordzeit waren auch Lkw mit Greifarmen unterwegs, um notfalls Rechen von Bächen und Kanaleinläufe von Treibgut zu befreien, damit sich aufgestautes Wasser nicht den Weg über Straßen oder gar in Unterführungen oder Keller sucht.Die Bauhof-​Männer in Orange sind rund um die Uhr einsatzklar und beobachten das Wettergeschehen ganz genau.

