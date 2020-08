Ferien am „Ostalb-​Meer“ mit Blick in die Römerzeit

„Bucher Stausee“ klingt den Fans dieses Gewässers zwischen Ellwangen und Aalen viel zu sachlich. Die poetische Formulierung „Ostalb-​Meer“ trifft es da schon besser. Denn wo sonst kann man ohne lange Anreise so ziemlich alles erleben, was einen Strandurlaub attraktiv macht? Selbst Boote, die sich mit weißen Segeln vom Wind übers Wasser schieben lassen, gibt es dort — und zudem ein Freilichtmuseum mit Spuren aus der Römerzeit.

Dienstag, 11. August 2020

Gerold Bauer

Der Corona-​Sommer hat so manchen Urlaubsplan durchkreuzt – was aber auch bedeutet, dass die Menschen Zeit haben, um beim Urlaub zu Hause die Heimat zu erleben. Dabei zählt der Bucher Stausee – nur einen Steinwurf von der A 7 entfernt und vom Gmünder Raum aus am schnellsten über Abtsgmünd und Hüttlingen zu erreichen – zu den besonderen Attraktionen. Bei der Anfahrt durch Buch sieht man einen römischen Wachturm, und sowohl direkt am See als auch im Umkreis von wenigen Kilometern ist der Limes noch durch steinerne Zeugen präsent.





