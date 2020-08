Schorndorf: Streit eskalierte

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Freitagabend gegen 20 . 20 Uhr in der Kirchgasse vor einem dortigen Lokal. Ein 20 -​jähriger Syrer griff im Verlaufe des Streits seinen 29 -​jährigen Kontrahenten an und verletzte diesen vermutlich mit einer Glasscherbe am Oberarm schwer. Die beiden Landsleute waren zur Tatzeit mit Freunden unterwegs.

Dienstag, 11. August 2020

Heinz Strohmaier

Eine-​jährige Frau, die den Streit zwischen den beiden schlichten wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst ins ein Krankenhaus verbracht. Der-​Jährige war nach dem Vorfall zunächst geflüchtet. Im Laufe des Abends meldete sich dieser jedoch noch bei der Polizei. Da er bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen davontrug, musste er sich auch zur medizinischen Versorgung in eine Klinik begeben. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

