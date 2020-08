Vielseitige Ferienbetreuung in Heubach

Insgesamt fünf „Expertengruppen“ hatten sich an der Heubacher Schillerschule für die Ferienbetreuung PLAN*C gebildet, mit den Spezialgebieten Technik, Kunst, Hauswirtschaft, Sport und Outdoor.

Dienstag, 11. August 2020

Gerold Bauer

In diesem Jahr musste die traditionelle Kultveranstaltung „Kidstown“, wie zahlreiche andere Veranstaltungen, leider abgesagt werden. Dennoch war die alternative Ferienbetreuung rückblickend ein voller Erfolg — was nicht zuletzt an der thematischen Vielfalt des Angebots lag.





In der Ausgabe vom 12 . August berichtet die Rems-​Zeitung darüber!



