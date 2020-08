Zwei Verletzte bei Streiterei

Unter Drogeneinfluss bekamen sich zwei 23 und 22 Jahre alte Männer am Montagabend gegen 19 . 30 Uhr in einer Wohnung in Aalen in die Haare. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es auch zu Tätlichkeiten, wobei der 22 -​Jährige offenbar einen Quarzhandschuh anzog und seinem Kontrahenten damit mehrfach ins Gesicht schlug.

Dienstag, 11. August 2020

Heinz Strohmaier

Der 23-Jährige verlor dabei einen Zahn und erlitt ein Hämatom am Auge. Er flüchtete zu einem Bekannten in die Nägelshofstraße, wo der 22-Jährige jedoch kurze Zeit später ebenfalls auftauchte. Der Bekannte verwehrte dem jungen Mann den Zutritt zu seiner Wohnung und schob ihn von sich weg, wobei der 22-Jährige die Treppe hinabstürzte. Er konnte kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Aalen in seiner Wohnung angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Räumlichkeiten wurden eine Stahlrute und auch Betäubungsmittel aufgefunden.

