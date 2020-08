Feuerwehr half mit der Drehleiter beim Krankentransport

Vor allem in älteren Gebäuden mit engen Treppenhäusern ist es oft so gut wie gar nicht möglich, Kranke oder Opfer von häuslichen Unfällen liegend und somit schonend zum Krankenwagen zu bringen. In solchen Fällen kann die Feuerwehr mit der Drehleiter helfen — so wie am Donnerstagabend gegen 18 Uhr im Gebäude von St. Elisabeth in der Klösterlestraße.

Dazu wird am Korb der Drehleiter ein Rahmen befestigt, um die Krankentrage sicher fixieren zu können. Ein Transport von Patienten durchs Fenster erspart sowohl den Patienten selbst als auch dem medizinischen Personal den anstrengenden Weg durch ein enges Treppenhaus.

