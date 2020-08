Fußball-​Verbandspokal: Normannia tritt in Oberensingen an

Souverän, mit 6 : 0 beim Landesligisten FV Sontheim/​Brenz, hat sich Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd in der ersten Runde des Verbandspokals durchgesetzt. In der zweiten Runde nun muss der FCN wieder auswärts antreten. Zu Gast ist man am Samstag ( 15 . 30 Uhr) beim TSV Oberensingen.

Donnerstag, 13. August 2020

Im Vorfeld hatte FCN-​Trainer Zlatko Blaskic einen souveränen Erfolg seiner Mannschaft in Sontheim erwartet, die ihm diesen Gefallen mit einem halben Dutzend Toren gerne getan hat. Dennoch gab es auch in dieser Partie Passagen, mit denen sich Gmünds Übungsleiter nicht einverstanden zeigte. „Wir haben da anfangs zu viele Chancen zugelassen, das war defensiv nicht so gut“, sagt Blaskic, der aber auch Verständnis für seine Kicker zeigte. „Sontheim hat schon recht unfair gespielt, das muss man schon so sagen. Dazu ist das Publikum da voll mitgegangen, das war gar nicht so einfach für die Jungs.“





Kantersieg nicht in Aussicht





Zu einem Kantersieg hat es am Ende aber dennoch gereicht. Einen solchen erwartet bei den Gmünder am kommenden Samstag sicherlich keiner. Oberensingen wird zu den Titelkandidaten in der Landesliga gezählt, stand auch nach der vergangenen abgebrochenen Saison weit vorne.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



