Foto: Ulmer Eisenbahnfreunde (uef).

Nostalgie kehrt ein, wenn man in einen Zug einsteigt, der von einer alten Dampflok gezogen wird. Viele Kinder oder Jugendliche sehen so ein Gefährt vielleicht zum ersten Mal. In der Serie „Schauorte — Die Heimat erleben“ stellt die Rems-​Zeitung am Freitag drei Strecken aus der näheren Nachbarschaft vor.