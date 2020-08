Polizei kontrolliert Maskenpflicht im ÖPNV — Auftakt im Ostalbkreis

Mit zunehmender Dauer der Maskenpflicht ist laut Innenministerium Baden-​Württemberg ein Rückgang der Akzeptanz festzustellen, weshalb die Polizeipräsidien im Land damit beauftragt wurden, die Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV gezielt zu überwachen. Den Anfang machte am Donnerstag das Polizeipräsidium Aalen. Viele Bürger reagierten verständnisvoll auf die Kontrollen.

Donnerstag, 13. August 2020

Die RZ war vor Ort am Gmünder Bahnhof und hat sich unter anderem auch mit Busfahrern und Fahrgästen unterhalten und berichtet in der Freitagausgabe.



Ein weiterer Grund für die Kontrolle: Die Anzahl der Covid-​-​Neuinfektionen hatte in den vergangenen Wochen im Land wieder zugenommen. Kontrolliert wurde am Donnerstag an sämtlichen Bahnhöfen und Busbahnhöfen im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen – also im Ostalbkreis, im Rems-​Murr-​Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall.

