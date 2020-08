Auch dieses Jahr Weihbüschelbinden im Kapitelshaus in Gmünd

Fotos: nb

Wer einen Tag vor Mariä Himmelfahrt das Kapitelshaus betritt, der wird gleich im Eingangsbereich von einem unbändigen Kräuterdufterlebnis überwältigt. Hinzu kommt in diesem Jahr das gute und zugleich beruhigende Gefühl: Hier ist alles wie immer.

Freitag, 14. August 2020

Nicole Beuther

2020

20 Jahre ist es her, seit Walburga Weinmann in der Münstergemeinde das Weihbüschelbinden wieder zum Leben erweckt hat. Ein Brauch, den sie selbst seit Kindesbeinen an lebt.







Wer alles mithilft und warum es gar nicht so einfach ist, jedes Jahr all die Kräuter zu finden, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Denn wenn es im Kapitelshaus nach Kräutern duftet, dann heißt das auch: Es werden Weihbüschel gebunden. Eine Jahrhunderte alte Tradition, an der auchfestgehalten wird – dem Jahr, in dem so vieles anders ist.

