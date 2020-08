Gmünder Handballcamp abgesagt

In etwas weniger als einem Monat wäre es wieder soweit gewesen: Die siebte Auflage des Gmünder Handballcamps vom 7 . bis zum 11 . September war bereits fest geplant. Doch die Corona-​Pandemie macht allen Vorbereitungen nun einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben die Entscheidung so lange wie nur möglich herausgezögert und auf weitere Lockerungen gehofft“, erklärt Aaron Fröhlich. Schweren Herzens hat sich der Organisator dazu entschlossen, das Camp zum allerersten Mal abzusagen. Denn, so fährt der Kapitän des Oberligisten TSB Gmünd fort: „Unter den gegebenen Umständen können wir das Camp nicht so durchführen wie es unseren Werten und Vorstellungen entspricht.“Teilnehmer in gemischten Gruppen mit zehn Trainern, gemeinsames Mittagessen, Abschlussfest – all das ist in Zeiten von Corona undenkbar geworden. Erst recht nicht auf dem engen Raum, der Fröhlich und seinen Trainerkollegen in der Großsporthalle und in der Schwerzerhalle zur Verfügung steht.Obwohl das Bedauern groß ist, schaut Aaron Fröhlich mit viel Elan nach vorne: „Sollten sich die Regeln lockern, ist es denkbar, dass wir in den Weihnachtsferien einen Ersatztermin finden.“ Sollte sich diese Hoffnung nicht erfüllen, wird das Gmünder Handballcamp erst wieder in den Sommerferienstattfinden.

