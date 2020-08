Kreuz und quer: Christen und Krisen

Viele, viele Jahre hat die Rems-​Zeitung an jedem Wochenende die „Gedanken“ veröffentlicht. Pfarrer oder Religionspädagogen haben sich jeweils ein Thema ausgesucht, das möglichst „aktuell“ sein sollte, und haben ihre Gedanken dazu zu Papier gebracht. Aber meist standen dabei natürlich die Kirche und die Bibel im Vordergrund. Und manches wiederholte sich dann auch im Lauf der Jahre. Ostern oder Weihnachten kommen schließlich immer wieder.

Freitag, 14. August 2020

Heinz Strohmaier

57 Sekunden Lesedauer



Was diese Feste für die Christen bedeuten, ist die eine Seite, aber beim Thema Weihnachten gibt es beispielsweise nicht nur die Sicht auf die Geburt Christi. Da gibt es Familien, die zu Hause sitzen und sich keinen Festtagsbraten leisten können, oder Menschen, die plötzlich alleine sind und niemand haben, mit dem sie sprechen können. Kinder, die auf Geschenke warten, aber keine bekommen, weil das Geld fehlt. So wie Weihnachten viele Gesichter und Geschichten hat, geht es mit vielen anderen Themen auch.In unserer neuen Serie „Kreuz und quer“, die einmal im Monat erscheint, nehmen wir soziale oder sozialkritische Themen unter die Lupe und wollen dazu aber auch die Kirche hören.Auftakt ist am Samstag mit dem Thema „Christen und Krisen“. Da geht es auch um Schlagworte wie Verschwörungstheorien, Freiheitsrechte oder Selbstbeschränkung.Im nächsten Monat geht es um das Thema „Christen und Umwelt“, um den Sonntagsbraten und Veggie-​Days. Zu jedem Thema haben wir mit Menschen gesprochen, die kirchliches und fachliches Hintergrundwissen haben. Lassen Sie sich überraschen.

