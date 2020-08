Sanierung und Vollsperrung des Kreisverkehrs

Die Kreisverkehrsanlage Poststraße /​Gmünder Straße /​Hohenstaufenstraße in Lorch ist in der Zeit vom 17 . August bis voraussichtlich 12 . September wegen Deckenbelagsarbeiten voll gesperrt. Auch die Seitenäste sind von dieser Sperrung betroffen. Dadurch können auch der Parkplatz beim Bahnhof auf der südlichen Seite (beim Bahnhofsgebäude) und der Busbahnhof nicht benützt werden.

Freitag, 14. August 2020

Heinz Strohmaier

17

Die Einbahnstraßenreglung in der Poststraße wird für die Dauer der Maßnahme aufgehoben, so dass die Zufahrt zur Post und zum Bahnhof für Pkw möglich ist (eingeschränkte Wendemöglichkeit.)Für den Öffentlichen Personennahverkehr gilt folgendes: Alle Bushaltestellen im Innenstadtbereich (Stuttgarter Straße, Bürgerhaus, Hauptstraße, Fa. Knecht, Bahnhof) werden ab dem. August nicht mehr angefahren. Als Ersatzbushaltestellen dienen in beide Fahrtrichtungen (Richtung Gmünd und Waldhausen) die Haltestelle an der Wilhelmstraße (Höhe Bahnhof bzw. auf der gegenüberliegenden Seite auf Höhe der ehemaligen Tankstelle). Die Busfahrzeiten ändern sich aufgrund der Sperrungen geringfügig.Die während der Dauer der Sperrung geltenden Fahrpläne können auf der Homepage der Stadt Lorch eingesehen werden.

