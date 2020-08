Serie Freibadgeschichte(n): Erinnerungen an die Schießtal-​Sommer in den 60er– und 70er-​Jahren

Serie Freibadgeschichte(n): Erinnerungen an die Schießtal-​Sommer in den 60 er– und 70 er-​Jahren

Ferienzeit war vor 50 , 60 Jahren für die meisten Gmünder Familien Schießtalzeit. Mit der Saison-​Geschwisterkarte für sechs Mark war die Jugend damals ebenso glücklich wie heute mit einem Flugticket nach Mallorca. Wie uns auch Facebook-​Kommentare zu unserer Sommerserie „Freibadgeschichte(n)“ in den letzten Wochen zeigen, sind mit den Schießtal-​Sommern von damals auch Erinnerungen an unsterbliche Freibad-​Legenden verbunden.

Freitag, 14. August 2020

Heino Schütte

5000

6000

7000

60

70

Waren es nunoderBadegäste an sonnigen Ferientagen? Jedenfalls wirkte vor allem an den heißen Sommer-​Wochenenden die Stadt Schwäbisch Gmünd wie ausgestorben, weil schon morgens die Menschen ins Schießtal strömten. In die Erinnerungen eingegraben haben sich unsterbliche Legenden rund um markante Schießtal-​Persönlichkeiten wie Turmspringer Drops, Bademeister Karl Müller oder der stets unglaublich tiefgebräunte Hilfsbademeister Koppe-​Schnackel. An diesem Samstag widmet sich die Rems-​Zeitung in ihrer Sommerserie den Schießtal-​Sommern in dener– under-​Jahren.

