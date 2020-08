Steffi Kutil aus Gmünd: Unterwegs mit dem mobilen Büro

Fotos: nb

„Menschen durch Kreativität und Kultur verbinden“ ist ihre Philosophie. Zwei Jahre lang hat Steffi Kutil sich diese Philosophie bei der Arbeit im in:it co-​working lab zu eigen gemacht. Als sich die Kollegin, mit der sie zwei Jahre lang ein Büro im Gründerzentrum teilte, beruflich veränderte, dachte auch Kutil über einen Neuanfang nach. Und sie musste nicht lange nachdenken – denn die Idee, ihr Büro ins Auto zu verlagern, schwebte dem Energiebündel schon lange vor.

Samstag, 15. August 2020

Nicole Beuther

50 Sekunden Lesedauer



Schon jetzt liebt es die 35 -​Jährige minimalistisch. Ihre Wohnung im Osten der Stadt Gmünd ist gerade mal 40 Quadratmeter groß. Der Traum vom Tiny House hat sich bislang zwar noch nicht erfüllt, ein anderer Traum aber ist wahrgeworden – seit kurzem ist Kutil mit einem mobilen Büro unterwegs.





Wie dieses mobile Büro aussieht und warum es Steffi Kutil liebt, so zu arbeiten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Wer Kutil kennt, der ist daran gewohnt, dass sie stets ihren ganz eigenen Weg im Leben geht. Selbstbewusst und ohne Angst vor Rückschlägen.Zudem ist sie keine, die ihr Leben detailliert plant. Und wenn sie von einem Eigenheim träumt, dann denkt sie dabei ausschließlich an ein Tiny House. Das Glück misst sich schließlich nicht an den Quadratmetern zuhause.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



277 Aufrufe

202 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb