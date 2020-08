Pokalaus in Runde zwei: Normannia Gmünd unterliegt beim TSV Oberensingen mit 2 : 3

Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd ist bereits in der zweiten Runde des WFV-​Pokals durch eine 2 : 3 ( 0 : 1 )-Niederlage beim Landesligisten TSV Oberensingen ausgeschieden. Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic: „Wir haben verdient verloren. Hinten waren wir viel zu schlafmützig. Ich bin maßlos enttäuscht.“

Sonntag, 16. August 2020

Alex Vogt

Die erste Halbzeit war aus Normannia-​Sicht zum Vergessen. Danach schien es so, als könnten die Gäste die Oberhand gewinnen, doch hochklassige Chancen wurden liegen gelassen. Nach einem FCN-​Hänger setzten sich die tapfer kämpfenden Oberensinger verdient mitverdient durch und ziehen in die dritte Runde des Verbandspokals ein.In den ersten zehn Minuten war kein Klassenunterschied erkennbar. Die erste Chance hatten die Gäste gleich nachSekunden, als sich Sangar Aziz den Ball einen Tick zu weit vorgelegt hatte. In der. Minute setzte sich Patrick Lämmle energisch durch, den Abpraller setzte Alexander Aschauer aber am leeren Tor vorbei. Das hätte dasfür die Normannen sein müssen. Der FCN hatte mehr vom Spiel, doch der letzte Pass wurde meist unsauber und unkonzentriert gespielt. In der. Minute zeichnete sich FCN-​Torspieler Max Reichert aus, als er reaktionsschnell zur Ecke klären konnte.In der. Minute folgte dann die Führung der Oberensinger. Daniel Glück verlor ein Kopfball-​Duell und es stand. Die Platzherren schnupperten nachMinuten gar am, doch ein Stürmer verpasste eine Hereingabe nur um eine Fußspitze. Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic brachte seinen Unmut über das Spiel seiner Mannen lautstark zum Ausdruck, das konnte ihm nicht gefallen. Vor der Pause gab es noch eine Kopfball-​Gelegenheit für Aschauer, doch ohne Erfolg.Mit den Einwechslungen von Bastian Joas und Vincens Toscano kam etwas mehr Schwung in das Spiel der Normannen. Joas scheiterte in der. Minute am gegnerischen Torwart. Zwölf Minuten später war es derselbe Gegenspieler, der ihn im Strafraum zu Fall brachte. Joas verwandelte den Elfmeter sicher zum

