Jugendliche mit Pkw unterwegs

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise sowie überhöhter Geschwindigkeit sollte am Montagmorgen ein Fahrzeuglenker eines Opel Astra gegen 03 . 15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Montag, 17. August 2020

Manfred Laduch

Dieser entzog sich der Fahrzeuglenker und fuhr in Richtung Vordere Schmiedgasse/​Aalener Straße/​Richard-​Bullinger-​Straße/​Schwäbisch Gmünd-​Lindach davon. Letztlich konnten die beiden Fahrzeuginsassen, ein-​Jähriger und ein-​Jähriger, bei einem Freund in der Straße Klosterberg angetroffen werden. Sie wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

