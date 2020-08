Open-​Air-​Kammermusik am Abend

Fotos: dw

Es ist sicher der Corona-​Krise zu verdanken, dass am Samstagabend unter freiem Himmel Meisterwerke europäischer Klassik und fernöstliche Arrangements zu hören waren. „Wir haben im Moment andere Zeiten, andere Orte, andere Umstände“, sagte Pfarrer Uwe Bauer bei seiner Begrüßung zur Sommerserenade in Göggingen.

Montag, 17. August 2020

Heinz Strohmaier

25 Sekunden Lesedauer



Kirchengemeinderätin Christine Meinhardt war es durch persönliche Beziehungen gelungen, das Kammermusik-​Ensemble „Waldenstein Trio“ nach Göggingen zu holen. Was wie eine Notlösung anmutet — ein Auftritt des professionellen mit mehreren Preisen ausgezeichneten Trios auf einer Wiese im Kirchgarten bei der Johanniskirche — entpuppte sich als bezaubernder Abend, der das Publikum ins Schwärmen brachte. Eine Rezension am Montag in der Rems-​Zeitung.

