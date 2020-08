Sportfreunde zu Gast bei den Stuttgarter Kickers

Bereits an diesem Dienstag ( 19 Uhr) findet der Pokalschlager der dritten Runde des Fußball-​Verbandspokals zwischen den Stuttgarter Kickers und den Sportfreunden Dorfmerkingen statt.

Montag, 17. August 2020

Timo Lämmerhirt

Nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga wollen es die Stuttgarter Kickers in dieser Saison/​wissen. Deshalb hat sich das Stuttgarter Team nochmals in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Kolbe und Zagaria im Abwehrzentrum, Landwehr und Reisig im Mittelfeld, sowie Dobros im Sturm verstärken den schon ohnehin gut besetzten Kader. Auch in der Breite sind die Gastgeber für dieOberligaspiele gerüstet. Eine enorme Konkurrenz herrscht im Offensivbereich: Tunjic, Visoka, Giles Sanchez, Obernosterer, Braig, Dobros, Lulic und einige andere streiten sich um die Plätze der Startelf. Außer einemgegen den Regionalligisten Großaspach wurden alle Vorbereitungsspiele und die Pokalspiele souverän gewonnen. Als krasser Außenseiter reisen die Sportfreunde nach Degerloch. Dennoch haben die zwei souveränen Pokalsiege und das gute Auftreten gegen den VfR Aalen und SSV Ulm das Selbstvertrauen im Team gestärkt. Für Trainer Helmut Dietterle kommt der vorgezogene Spieltermin gelegen, zumal man einen Tag mehr Regeneration vor der am Samstag beginnenden Spielsaison gegen den FC Freiburg hat.

