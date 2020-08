TSB-​Gelände kurz vor dem Verkauf

Die Planungen laufen seit einigen Jahren: Investitionen in die Sportanlage in der Buchstraße lohnen sich für den TSB Gmünd nicht mehr, so dass man die Lösung nur in einem Neubau im „Laichle“ sieht. Doch zuvor muss man das Gelände in der Buchstraße verkaufen – und dies kann offenbar schon bald realisiert werden.

Nun liegen dem TSB Gmünd entsprechende Kaufangebote vor, so dass der Verkauf in Kürze über die Bühne gehen könnte. Mehr am Montag in der Rems-​Zeitung.



Bei einer Info-​Veranstaltung hatte der TSB Gmünd seine Mitglieder über die Pläne in Kenntnis gesetzt. Was folgte, war eine außerordentliche Hauptversammlung, bei der keines der anwesenden Mitglieder gegen den Verkauf der Anlage Buchstraße und den Neubau eines Sportparks im Laichle gestimmt hatte.Die kalkulierten Baukosten für den Sportpark sollen sich auf rundMillionen Euro belaufen. Nach dem Verkauf des Geländes in der Buchstraße, so wurde es den Mitgliedern damals mitgeteilt, müsse man sich für Investitionen und Anlaufkosten ungefährMillionen Euro Fremdkapital besorgen, also Schulden aufnehmen.

