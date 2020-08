Betrunkener in Gmünd kam in polizeiliche Gewahrsam

Eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd bemerkte am Montag gegen 21 . 40 Uhr einen 25 -​Jährigen, der auf einer Wiese im Stadtgarten Äste zusammengesammelt hatte, die er mit einem T-​Shirt anzünden wollte.

Dienstag, 18. August 2020

Nicole Beuther

18 Sekunden Lesedauer



25

Der deutlich betrunkene Mann gab den Ordnungshütern gegenüber an, dass er das Feuer aus Glaubensgründen zur Ehrung von Verstorbenen entzünden wollte. Der-​Jährige, der sich in einem solchen Zustand befand, dass er für sich selbst wohl eine Gefahr darstellte, wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

74 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb