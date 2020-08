Fußball-​Bezirkspokal: Auf den Spuren der SG Bettringen

Foto: Kessler

An diesem Mittwoch rollt der Ball gefühlt fast auf jedem Sportplatz der Ostalb. Parallel zur dritten Runde des Verbandspokals wird die erste Runde des Fußball-​Bezirkspokals ausgetragen. Das sind alleine aus dem Bereich Schwäbisch Gmünd satte 22 Partien.

Die Bettringer starten das Projekt Titelverteidigung beim TSV Leinzell und gehen standesgemäß als Favorit in dieses Duell. Gespannt darf man darauf sein, wie sich der FC Spraitbach als Neu-​Bezirksligist schlagen wird. Die Spraitbacher, die unter der Regie von Tomas Perez antreten werden, sind zu Gast bei der jungen Landesliga-​Reserve des TSGV Waldstetten. TSGV-​Trainer Martin Röhr hat sich im dritten Jahr in seiner Amtszeit einiges vorgenommen, muss zahlreiche Kicker, die aus der eigenen Jugend zu den Aktiven gestoßen sind, an diesen Bereich heranführen. Diese jungen Wilden müssen sich nun in ihrem ersten Pflichtspiel im Aktivenbereich beweisen.





Den kompletten Vorbericht lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



Bei diesenPartien gilt es zu berücksichtigen: Die zweite Mannschaft des TSV Essingen ist bereits am Dienstag gegen den FC Schechingen angetreten (nach Redaktionsschluss) und Ermis Gmünd tritt zum Duell gegen Mögglingen nicht an. Bleiben aber immer noch stattlicheDuelle mitMannschaften, die in die Fußstapfen der SG Bettringen treten möchten, die sich erst kürzlich fast spielend den Titel in diesem Wettbewerb sichern konnte.

