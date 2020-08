Vier Leichtverletzte in Wetzgau

Vier Personen wurden bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Wetzgau leicht verletzt. Am Kreisverkehr (dort, wo die Kolomanstraße in die Deinbacher Straße einmündet) waren zwei Pkw zusammengestoßen.

Sonntag, 02. August 2020

Gerold Bauer

Laut Aussage der Polizei passierte der Unfall aufgrund einer nicht beachteten Vorfahrtsregel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden.

