Wunderbare Serenade mit Kammerorchester im Stadtgarten

Foto: Johannes Zimmermann

Es ist hinlänglich bekannt, dass Corona unglaubliche Kreativität freisetzt. Zuletzt wurde dies offenkundig beim Auftritt des Stuttgarter Kammerorchesters am Freitag: ein doppelter Triumph – für das stark eingeschränkte EKM-​Festival 2020 und für die 17 Musici, die im Stadtgarten das Publikum begeisterten.

Sonntag, 02. August 2020

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Alles in allem durfte man eine großartige Serenade erleben, die im Ambiente des an Blumen überreichen Stadtgartens Hörer und Musizierende gleichermaßen beglückte. Hinreißende Musizierlust konnte einfach nur erfreuen. Wen wundert’s, dass die Zugabe alle Facetten des gelungenen Abends bündelte: ein üppig schwungvoller Fritz Kreisler, bis zur Ekstase ausgereizt. Der begeisterte Applaus war der sinnenfällige Dank an das Stuttgarter Kammerorchester und die Mutigen der EKM 2020 .





Die ausführliche Rezension des Konzerts steht am 3 . August in der Rems-​Zeitung!



