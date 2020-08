Leiche am Reichenbachsee in Spraitbach

Gegen 12 Uhr wurde am Donnerstag eine Leiche am Reichenbachsee in Spraitbach gefunden. Nähere Angaben zu der Person konnte die Polizei noch nicht machen; die Ermittlungen der Kripo laufen noch. Derzeit geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Donnerstag, 20. August 2020

Nicole Beuther

